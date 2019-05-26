بالوثيقة.. التربية تصدر توجيها لكافة مديرياتها بخصوص التعيينات

2019/05/26 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت وزارة التربية توجيهاً الى كافة مديرياتها بخصوص التعيينات.

وذكر بيان لمكتب وزير التربية وكالة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "وزير التربية وكالة قصي السهيل وجه جميع مديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بالقيام باعلان نتائج المتقدمين لتعيينات التربية في مدة لا تتجاوز الاسبوعين وقبل حلول عيد الفطر وحسب توجيهات وتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء".انتهى

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