أحكام بالإعدام لثلاث فرنسيين في العراق أدينوا بالانتماء لداعش

2019/05/26 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر القضاء العراقي، الأحد، أحكاما بالإعدام على ثلاث فرنسيين أدينوا بالانتماء لعصابات داعش الارهابي.

وقال مسؤول قضائي في تصريح لوكالة فرانس برس، تابعته {الفرات نيوز} ان "المحكومين هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معشو، والذين اعتقلتهم قوات سوريا الديموقراطية في سوريا، وسلمتهم للسلطات العراقية مع 9 فرنسيين آخرين في شباط الماضي".وأضافت الوكالة أنه "بحسب القانون العراقي يمكن للمحكومين أن يتقدموا بطلب استئناف على الحكم في مدة لا تتجاوز 30 يوما".وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، قد صرحت في وقت سابق بأن باريس "ستتدخل إذا صدرت أحكام بالإعدام بحق فرنسيين قاتلوا في صفوف داعش".انتهى

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