القضاء العراقي يصدرأحكاما بالإعدام على ثلاث فرنسيين أدينوا بالانتماء لعصابات داعش الارهابي

2019/05/26 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القضاء العراقي، الأحد، أحكاما بالإعدام على ثلاث فرنسيين أدينوا بالانتماء لعصابات داعش الارهابي.

وقال مسؤول قضائي في تصريح لوكالة فرانس برس،ان "المحكومين هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معشو، والذين اعتقلتهم قوات سوريا الديموقراطية في سوريا، وسلمتهم للسلطات العراقية مع 9 فرنسيين آخرين في شباط الماضي".

وأضافت الوكالة أنه "بحسب القانون العراقي يمكن للمحكومين أن يتقدموا بطلب استئناف على الحكم في مدة لا تتجاوز 30 يوما".

وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، قد صرحت في وقت سابق بأن باريس "ستتدخل إذا صدرت أحكام بالإعدام بحق فرنسيين قاتلوا في صفوف داعش".

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