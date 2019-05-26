بلدية كربلاء تعلن المباشرة بنصب إشارات لتنظيم السير للمركبات

2019/05/26 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية بلدية كربلاء المقدسة، عن مباشرة كوادرها صباح اليوم الأحد، أعمالها بتنفيذ و نصب إشارات مرورية في تقاطعات لثلاث احياء سكنية بالمحافظة.وقال مدير بلدية كربلاء المقدسة المهندس أنمار صالح إبراهيم الرفيعي، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، ان "شعبتي المشاريع و هندسة المرور قامت بتنفيذ عمل إشارات مرورية في تقاطع حي رمضان و حي الحسين و الموظفين لتنظيم سير المركبات في هذا التقاطع الحيوي المهم لكثرة المركبات المارة فيه ضمن أعمالها الحالية و من المبالغ المخصصة لها ضمن موازنة العام ٢٠١٩ و يتم العمل بطريقة التنفيذ المباشر من قبل الكادر الهندسي لمديرية بلدية كربلاء حيث سبق للمديرية و إن أنشأت العديد من تلك الإشارات المرورية الخاصة بتنظيم السير للمركبات".و من جانب آخر بَيَّنَ مدير إعلام بلدية كربلاء المقدسة ماجد ناجي خلال البيان، إن "المديرية قد حددت العشرات من المشاريع لتنفيذها خلال العام الحالي وفقاً لما خصص لها من مبالغ ضمن الموازنة التشغيلية للمديرية و من هذة المشاريع انشاء الطرق الجديدة و صيانة القديم منها إضافة إلى بعض المشاريع الأخرى الخاصة بإنشاء الحدائق مع متابعة إنجاز المشاريع المحالة سابقاً من قبل المحافظة و خاصة بما يتعلق بالطرق حيث يجري العمل حالياً على إنجاز مشروع تطوير شوارع حي الموظفين قرب حوانيت الجيش و على شكل حرف L بممرين و تقدر مساحة التبليط ب١٤٠٠ م٢ مع عمل مقرنص ٤٠٠٠ م٢ و عمل قالب جانبي بكمية ٤٦٠٠م".

واضاف، إن "هذا المشروع قد أحيل في الأعوام السابقة من قبل المحافظة و بإشراف و متابعة اللجان الهندسية في مديرية بلدية كربلاء المقدسة و دائرة العقود في المحافظة".

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