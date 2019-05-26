2019/05/26 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / القضاء العراقي يحكم بإعدام 3 فرنسيين بتهمة الانتماء لداعش

26/05/2019 14:22:00 PM |

عدد القراءات : 22

واع /بغداد / م.ا

أصدرت محكمة في بغداد،اليوم الأحد، أحكاما بالإعدام على 3 فرنسيين دينوا بالانتماء إلى تنظيم" داعش".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي، لم تذكر هويته، أن المحكومين هم "كيفن غونو" و"ليونار لوبيز"، و"سليم معشو"، الذين اعتقلتهم "قوات سوريا الديموقراطية" في سوريا، وسلمتهم للسلطات العراقية مع 9 فرنسيين آخرين في فبراير الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / القضاء العراقي يحكم بإعدام 3 فرنسيين بتهمة الانتماء لداعش) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / القضاء العراقي يحكم بإعدام 3 فرنسيين بتهمة الانتماء لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).