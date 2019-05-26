2019/05/26 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الأحد 26 مايو 2019 | 02:28 مساءً | عدد القراءات : 32

محافظ بغداد يعلن وصول نسبة الانجاز في مستشفى النعمان الى 35% وحسب المواصفات

بغداد/...اعلن محافظ بغداد فلاح حسن الجزائري، الاحد، وصول نسبة الانجاز بمستشفى النعمان في منطقة الاعظمية الى 35 % وحسب مواصفات الصحة العالمية.

وقال الجزائري خلال جولة ميدانية اجراها في المشروع لمتابعة سير العمل هناك حسب بيان لمكتبه، إن "المستشفى يتكون من تسعة طوابق ويتضمن صالتين للعمليات, بالاضافة الى استيعاب 75 سرير".

ولفت الى "البدء قريبا في الشروع بمستشفى الحرية العام, سيما وان العمل يسير بوتيرة متصاعدة في مستشفى الشعب والفضيلية ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا".

واشار الجزائري الى "جهود الكوادر الهندسية في الحكومة المحلية في متابعة وتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة, كذلك متابعة التخصيصات المالية لصرف مستحقات الشركات العاملة".

ونوه محافظ بغداد الى" اهتمام اعضاء مجلس محافظة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالجانب الصحي والتربوي والخدمي, من خلال متابعة العمل فيها".



انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يعلن وصول نسبة الانجاز في مستشفى النعمان الى 35% وحسب المواصفات) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يعلن وصول نسبة الانجاز في مستشفى النعمان الى 35% وحسب المواصفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).