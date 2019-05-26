2019/05/26 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان الكردستاني أن البرلمان سيجتمع الثلاثاء المقبل لإنتخاب رئيس الإقليم الجديد.وقال هاوري ملا ستار عضو البرلمان الكردستاني عن كتلة الاتحاد الوطني في تصريحات صحافية إنه من المقرر ان تشارك كتلة الاتحاد الوطني في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، مضيفا ان الكتلة بانتظار قرار المكتب السياسي والمجلس القيادي بشان التصويت على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الإتحاد الوطني: البرلمان الكردستاني ينتخب الثلاثاء المقبل رئيسا جديدا للاقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الإتحاد الوطني: البرلمان الكردستاني ينتخب الثلاثاء المقبل رئيسا جديدا للاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).