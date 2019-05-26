2019/05/26 | 14:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ خاص..
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، مضر الزيرجاوي، الأحد، أن لجنته لم تتوصل لغاية الان إلى اتفاق بشأن انتخاب رئيس للجنة ونائبه والمقرر.
وقال الزيرجاوي، لـ /المعلومة/ إن “الكتل السياسية لم تتوصل لغاية الان إلى اتفاق بشأن حسم رئيس لجنة الخدمات نتيجة زيادة عدد أعضاء اللجنة عن الحد المقرر والذي نص عليه النظام الداخلي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية: لم نتوصل إلى اتفاق لانتخاب رئاسة اللجنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، مضر الزيرجاوي، الأحد، أن لجنته لم تتوصل لغاية الان إلى اتفاق بشأن انتخاب رئيس للجنة ونائبه والمقرر.
وقال الزيرجاوي، لـ /المعلومة/ إن “الكتل السياسية لم تتوصل لغاية الان إلى اتفاق بشأن حسم رئيس لجنة الخدمات نتيجة زيادة عدد أعضاء اللجنة عن الحد المقرر والذي نص عليه النظام الداخلي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية: لم نتوصل إلى اتفاق لانتخاب رئاسة اللجنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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