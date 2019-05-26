الخدمات النيابية: لم نتوصل إلى اتفاق لانتخاب رئاسة اللجنة

2019/05/26 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص..أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، مضر الزيرجاوي، الأحد، أن لجنته لم تتوصل لغاية الان إلى اتفاق بشأن انتخاب رئيس للجنة ونائبه والمقرر.وقال الزيرجاوي، لـ /المعلومة/ إن “الكتل السياسية لم تتوصل لغاية الان إلى اتفاق بشأن حسم رئيس لجنة الخدمات نتيجة زيادة عدد أعضاء اللجنة عن الحد المقرر والذي نص عليه النظام الداخلي […]

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