ما هِي الأسلحة “السريّة” التي هدّدت ايران باستِخدامها لإغراق السّفن الأمريكيّة؟ وماذا سيفعل 1500 جندي في مِنطقة الشرق الأوسط؟

2019/05/26 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان… لا نُجادل مُطلقًا في صُدقيّة النظريّة التي تقول إنّ الحرب خدعة، ولكن عندما نُحاول تطبيقها على ما يجري حاليًّا من تحشيدٍ في مِنطقة الخليج العربي للقوّات والسّفن وحاملات الطائرات نتوصّل إلى نتائجٍ عكسيّةٍ تمامًا تعكِس ارتباك الإدارة الأمريكيّة، وغِياب أيّ وضوح في استراتيجيّتها التي فشِلت حتّى الآن في إرهاب الخصم […]

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