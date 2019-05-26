الدفاع: القبض على ارهابيين ساعدوا العصابات الاجرامية بقتل مزارعين في الشرقاط

2019/05/26 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، القاء القبض على ارهابيين ساعدوا العصابات الاجرامية في قتل أربعة مزارعين في قضاء الشرقاط.

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