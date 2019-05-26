الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على مسؤول كتيبة الرشاشات لما يسمى ولاية بغداد

2019/05/26 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع ، اليوم الاحد، القبض على مسؤول كتيبة الرشاشات لما يسمى ولاية بغداد .

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