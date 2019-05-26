شاهد.. تطور سلاح الجو المسير والعمليات النوعية تظهر القدرات الحقيقية للجيش اليمني

2019/05/26 | 15:04

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تطور سلاح الجو المسير والعمليات النوعية تظهر القدرات الحقيقية للجيش اليمني

أثبتت العمليات النوعية الكبير للطيران اليمني المسير بإستهداف

المنشآت الحيوية في عمق العدو مدى التطور الكبير الذي وصلت إليه

القدرات العسكرية في اليمن وسط تأكيد القوات المسلحة عن عمليات

نوعية مقبلة ستغير كثيراً من المعادلة على الأرض.

تقرير : عبد الولي البخيتي

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