القاء القبض على سارق في بغداد

2019/05/26 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة نجدة بغداد، القبض على سارق بالقرب من مدينة الطب.وذكرت القيادة في بيان” ان دوريات نجدة الكندي تمكنت من القاء القبض على سارق قرب مدينة الطب بعد ان استنجد المواطن وبدلالته تم القاء القبض على السارق وتسليمه الى الجهات ذات الاختصاص”.

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