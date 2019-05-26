2019/05/26 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت محكمة جنح الكرخ، اليوم الاحد، رئيس الاتحاد العراقي للفروسية بسبب تهم الفساد. وقال مصدر في الاتحاد، إن “محكمة جنح الكرخ استدعت امين عام اللجنة الاولمبية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة جنح الكرخ تستدعي رئيس اتحاد الفروسية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة جنح الكرخ تستدعي رئيس اتحاد الفروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).