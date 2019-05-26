التربية تحدد موعد اعلان نتائج المتقدمين للتعيين بصفة مدرس ومعلم

2019/05/26 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت وزارة التربية عن اصدارها توجيها الى كافة مديرياتها بخصوص التعيينات.

وذكر بيان لمكتب وزير التربية تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاحد،

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