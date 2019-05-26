اليمن: الحوثيون يهاجمون مطار جازان السعودي بطائرة مسيرة

2019/05/26 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: النبأ للأخبار/ افاد مصدر عسكري يمني، يوم الاحد، ان سلاح الجو التابع لحركة انصار الله الحوثي شن هجوما بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جازان بالسعودية.وقالت محطة تلفزيونية محلية، ان "حركة انصار الله هاجموا مطار جازان بالسعودية بطائرة مسيرة".

واضاف تلفزيون المسيرة، إن الحركة "شنت هجوما بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جازان بالسعودية قرب حدود اليمن".

ولم يرد تأكيد من السلطات السعودية أو من التحالف الذي تقوده.



ويحارب الحوثيين التحالف السعودي منذ أربع سنوات.



انتهى/ ع

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