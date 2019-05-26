بالصور – أحمد جمال يتجاهل انفصاله عن خطيبته بهذه الطريقة!

2019/05/26 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت الإعلامية ديانا الخميس حالة من الجدل بعد أن اعلنت إنفصالها عن نجم “آراب أيدول” أحمد جمال، لكن الغريب أن الأخير تجاهل تماما الحديث عن هذا الأمر.

وتلقى جمال عشرات التساؤلات من جمهوره عن سبب الإنفصال المفاجئ، ولكنه لم يرد، واقتصرت منشوراته الفترة الأخيرة على السخرية من حرارة الجو المرتفعة بالقاهرة متجاهلًا كل الجدل الذي أثير مؤخرًا.

وحرص على نشر أحدث صوره من حفل سحور، وظهر بيده المكسورة وقدم خلال الليلة مجموعة من أغانيه وبدا في غاية الهدوء.

وكانت الخميس أكدت أن عودتها إلى جمال “مستحيلة”، رافضة الكشف عن اسباب إتخاذهما لهذا القرار.

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