2019/05/26 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص..كشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن تحرك برلماني لزيادة رواتب المتقاعدين.وقال عضو اللجنة، ثامر ذيبان، لـ /المعلومة/ إن “لجنة الخدمات النيابية بصدد بحث آليه لزيادة رواتب المتقاعدين لاسيما أن هذه الشريحة وقع عليها ظلم كبيرة”.وأضاف، أن “رواتب المتقاعدين فيها تفاوت كبير خصوصا من متقاعدي الجيش السابق”، مؤكدا أن “اللجنة تعمل […]

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