2019/05/26 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتيل وثلاثة جرحى على الاقل بانفجار سيارة مفخخة في ربيعة بالموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/26 | 15:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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