2019/05/26 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشف عن كواليس ردود فعل لاعبي نادي برشلونة بعد خسارة كأس الملك، أمس السبت، أمام فالنسيا 1-2، وفشل البوغرانا في تحقيق الثنائية المحلية، خاصة عقب السقوط المروع أمام ليفربول الإنجليزي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عقد اجتماعًا ضم كلًا من جيرارد بيكيه والأوروغوياني لويس سواريز في الحافلة التي أقلّت لاعبي الفريق من ملعب ”بينتو فيامارين“ إلى مطار مدينة إشبيلية، لبحث أسباب النهاية الكارثية لموسم برشلونة، بعد ضياع دوري الأبطال وكأس الملك.وتوّج برشلونة ببطولة الدوري الإسباني، الليغا، بفارق كبير عن أتلتيكو مدريد وريال مدريد.وأشارت إلى أن ”مباحثات الأزمة“ التي ضمت الثلاثي ميسي وبيكيه وسواريز كانت ساخنة للغاية، وظلت مستمرة حتى بعد وصول الحافلة إلى المطار، واضطر لاعبو برشلونة إلى الانتظار لمدة 10 دقائق قبل أن يستقلوا الأتوبيس الداخلي إلى الطائرة، حتى ينتهي اللقاء الثلاثي.وأكدت الصحيفة أن التصريحات العلنية الصادرة من نجوم برشلونة تُظهر دعمهم التام للمدرب إرنستو فالفيردي، ولكن في نفس الوقت فإن هناك ثورة مكتومة داخل غرفة ملابس برشلونة، ومطالبات بالتحرك الفوري من جانب إدارة النادي لاتخاذ إجراءات حاسمة قبل انطلاق الموسم الجديد.انتهى

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