2019/05/26 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد توصل إلى اتفاق مع مهاجمه الشاب مويس كين لتمديد عقده مع السيدة العجوز حتى يونيو 2024 مع مضاعفة راتبه 4 مرات.

وبلغ الدولي الإيطالي {19 عامًا} فقط في شباط؛ لكنه سجل سبعة أهداف في 16 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم.وقد وقع أول عقد احترافي له في عام 2017 وكان من المقرر أن ينتهي في حزيران 2020.وفقًا لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت”، وافق مويس كين الذي يتولى أعماله وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا على شروط الصفقة الجديدة التي ستجعل يوفنتوس يحتفظ بالموهوب الإيطالي حتى حزيران 2024.الصفقة الجديدة سوف تضاعف راتب مويس كين 4 مرات، حيث سيرتفع من 0.5 مليون يورو في الموسم، إلى مليوني يورو بالإضافة إلى المكافآت، والتي ستزداد على أساس سنوي.وكان مويس كين يحظى باهتمام قوي من عديد الأندية الأوروبية القوية منها أياكس، و آرسنال، وباريس سان جيرمان، وميلان، ومانشستر يونايتد.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يفاجئ مهاجمه بمضاعفة راتبه 4 مرات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يفاجئ مهاجمه بمضاعفة راتبه 4 مرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).