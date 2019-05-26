الموارد المائية توجه بخفض اطلاقات بحيرة حمرين

2019/05/26 | 15:55

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، الاحد (26 أيار 2019)، إصدار توجيه بخفض اطلاقات بحيرة حمرين الما...





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