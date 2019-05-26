2019/05/26 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، الاحد (26 أيار 2019)، إصدار توجيه بخفض اطلاقات بحيرة حمرين الما...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الموارد المائية توجه بخفض اطلاقات بحيرة حمرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
أعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، الاحد (26 أيار 2019)، إصدار توجيه بخفض اطلاقات بحيرة حمرين الما...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الموارد المائية توجه بخفض اطلاقات بحيرة حمرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الموارد المائية توجه بخفض اطلاقات بحيرة حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).