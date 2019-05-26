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شاهد بالفيديو.. ما عدد المساكن المتضررة جراء الحرب على داعش وكم تتطلب لاعمارها؟ #المربد


شاهد بالفيديو.. ما عدد المساكن المتضررة جراء الحرب على داعش وكم تتطلب لاعمارها؟ #المربد
2019/05/26 | 15:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: bmZY1K4aKVM

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