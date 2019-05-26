نائب يتطاول على “الشريفة بنت الحسن” بسبب الطبري وابن الجوزي

2019/05/26 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تهجم النائب فائق الشيخ علي على بعض الاضرحة والمزارات بسبب تمييزها على اخرى.وقال الشيخ علي في تغريدة على حسابه تويتر: “قبرا الإمامين العظيمين الطبري وابن الجوزي (ره) يتحولان إلى ساحتين للزبالة ووقوف السيارات”.مضيفاً “وقبور الكاروبة العلوية (عنتر 70) والطلي الينطي نذر والتيل (عمود الكهرباء) أبو نتلة وحنش بن الحسن وشريفة […]

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