الحرس الثوري الايراني: الوجود الأميركي في المنطقة هو الأضعف في تأريخها

2019/05/26 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الايراني الادميرال علي فدوي، التواجد الأميركي الحالي في المنطقة، بالأضعف على مدى تأريخها.

وأكد فدوي في تصريح لوكالة فارس الإيرانية، ان الولايات المتحدة تمتلك الآن أقل عدد من السفن الحربية في الخليج، إضافة الى ايقافها حاملة الطائرات الامريكية المتوجهة نحو المنطقة في المحيط الهندي، بسبب الخوف الذي اعتراهم على حد زعمه، مبينا ان بلاده اقوى من أي وقت مضى، وستواصل مسيرها في التصدي للأعداء، ولا جدوى من التفاوض مع الإدارة الأميركية التي وصفها بالشيطان الأكبر.

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