نائب يهاجم وزير التعليم: يدّعي المهنية ولا يعمل بها

2019/05/26 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق مدلول، الأحد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، معتبراً أن السهيل "يدّعي المهنية ولا يعمل بها" في الوزارة، وبدأ بتغيير رؤساء الجامعات "على أساس العلاقات الشخصية".

وقال مدلول في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "السهيل لم يتعامل بمهنية إطلاقاً في الوزارة، وبدأ بتغيير رؤساء الجامعات على أساس العلاقات الشخصية وليس وفقاً للدراسة".وأضاف، أن "الدليل على ذلك هو أن رئيس جامعة بابل اليوم هو شخص خرج قبل عامين بتظاهرات من الطلبة والأساتذة، وبالتالي اختياره كان على أساس العلاقة مع شقيقه في اليمن وكانت علاقة شخصية لا تمت إلى المهنية بصلة".

وتابع، أن "حتى اختيار السير الذاتية كان مقصوداً باتفاق مع الوزير الذي يدّعي بأنه يعمل بمهنية ولا يمتثل لجهة معينة، لكن ما وجدناه في السهيل هو عكس ذلك تماماً والدليل أنه بدأ يزور جامعة بغداد ويتحجج بحجج واهية جداً والهدف هو إقصاء رئاسة الجامعة والعمداء".وأشار مدلول، إلى أن السهيل "بدأ بإقصاء رؤساء الجامعات والعمداء في هذه الفترة التي تشهد امتحانات"، معتبراً أن "ذلك يؤدي إلى إرباك العمل الإداري داخل رئاسات الجامعات والعمادات والكليات".

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