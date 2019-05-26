2019/05/26 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن تيار الحكمة الوطني، علي البديري، اليوم الاحد، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يتوسط للافراج عن القتلة، بل انه عند ذهابه الى عوائل الشهداء من ال بدير قدم لهم المواساة والاعتذار.وقال البديري في تصريح لـ/SNG/،ان “رئيس مجلس النواب زار عوائل الشهداء من ال بدير، وأوضح لهم أمورا لم نعلم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البديري: الحلبوسي لم يتوسط للافراج عن قتلة الصيادين بل عن متهم بالسرقة) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البديري: الحلبوسي لم يتوسط للافراج عن قتلة الصيادين بل عن متهم بالسرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).