الغزي يبحث مع محافظ بابل واقع استئناف المشاريع المتوقفة في المحافظة

2019/05/26 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الاحد، مع محافظ بابل كرار العبادي، وعدد من اعضاء مجلس المحافظة، سبل النهوض بالواقع الخدمي للمحافظة وازالة المعوقات المتعلقة باستئناف العمل بمشاريع البنى التحتية المتوقفة.

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