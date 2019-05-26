النقل تجهز 5000 مركبة لنقل زائري النجف الأشرف بذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)

2019/05/26 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لأدارة النقل الخاص في وزارة النقل ،اليوم الاحد ، جاهزيتها بتوفير 5000 مركبة

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