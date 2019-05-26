ظريف: طهران اقترحت ابرام اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج

2019/05/26 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد إن بلاده تسعى إلى تأسيس علاقات متوازنة مع دول الجوار العربية في الخليج، وأنها اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء معها.وأضاف ظريف ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد الحكيم في بغداد أن “بلاده ستدافع عن نفسها بقوة في مواجهة أي اعتداء

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