قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في نينوى

2019/05/26 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سقط قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في محافظة نينوى في الشق الحدودي مع سوريا.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان عجلة مفخخة انفجرت في سوق العوينات في ناحية ربيعة غربي الموصل.واضاف ان التفجير تسبب بسقوط قتيل على الاقل وعدة جرحى.

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