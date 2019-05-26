انفجار في سوق بالموصل وسقوط شهداء ومصابين

2019/05/26 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني،اليوم الاحد، باستشهاد واصابة 12 شخص بانفجار سيارة

مففخة في مدينة الموصل.

وقال المصدر ان"سيارة مفخخة انفجرت في منطقة العوينات بناحية ربيعة

في الموصل، ما اسفر عن استشهاد 5 واصابة 7 اخرين".

واضاف، ان"القوات الامنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل المصابين

الى المستشفى لتلقي العلاج والجثة الى دائرة الطب العدلي".

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