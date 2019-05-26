2019/05/26 | 16:06

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اعتقال عصابة من أربعة أشخاص نفذت عمليات سرقة شمالي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأحد، عن اعتقال عصابة مكونة من

أربعة أشخاص نفذت عمليات سرقة في قضاء الحسينية شمالي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ان "معلومات توفرت إلى مكتب مكافحة إجرام

الزهور عن وجود عصابة تمارس عمليات سرقة الدور السكنية، وعلى الفور

من تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل مختص".وأضافت، أنه "بعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية

ومتابعة كامرات المراقبة تم القاء القبض عليهم وبعد التعمق معهم

بالتحقيق اعترفوا صراحة بقيامهم بعدة عمليات سرقة للدور السكنية في

منطقة الحسينية".وأشارت الى انه "تم عرض الاوراق التحقيقية على القاضي المختص وتم

ايقافهم وفق احكام المادة (٤٤٤ ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات

القانونية بحقهم".

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