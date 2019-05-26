2019/05/26 | 16:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ بغـداد..
أكد عضو مجلس محافظة ديالى، رعد المسعودي، الاحد، أن حرائق الحنطة والشعير في المحافظة تجاوزت 1000 دونم.
وقال المسعودي لـ /المعلومة/ إن “الحرائق في ديالى ممنهجة من قبل جماعات تخريبية لتدمير الاقتصاد العراقي باي شكل”، مضيفا أن “الحصيلة الأخيرة هي تضرر أكثر من ألف دونم نتيجة حرائق الحنطة والشعير”.
وبين أن “المجلس طالب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى : حرائق الحنطة والشعير تجاوزت الألف دونم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد عضو مجلس محافظة ديالى، رعد المسعودي، الاحد، أن حرائق الحنطة والشعير في المحافظة تجاوزت 1000 دونم.
وقال المسعودي لـ /المعلومة/ إن “الحرائق في ديالى ممنهجة من قبل جماعات تخريبية لتدمير الاقتصاد العراقي باي شكل”، مضيفا أن “الحصيلة الأخيرة هي تضرر أكثر من ألف دونم نتيجة حرائق الحنطة والشعير”.
وبين أن “المجلس طالب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى : حرائق الحنطة والشعير تجاوزت الألف دونم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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