مجلس ديالى : حرائق الحنطة والشعير تجاوزت الألف دونم

2019/05/26 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أكد عضو مجلس محافظة ديالى، رعد المسعودي، الاحد، أن حرائق الحنطة والشعير في المحافظة تجاوزت 1000 دونم.وقال المسعودي لـ /المعلومة/ إن “الحرائق في ديالى ممنهجة من قبل جماعات تخريبية لتدمير الاقتصاد العراقي باي شكل”، مضيفا أن “الحصيلة الأخيرة هي تضرر أكثر من ألف دونم نتيجة حرائق الحنطة والشعير”.وبين أن “المجلس طالب […]

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