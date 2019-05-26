ثامر ذيبان يكشف عن تحرك برلماني لزيادة رواتب المتقاعدين

2019/05/26 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن تحرك برلماني لزيادة رواتب المتقاعدين.وقال عضو اللجنة، ثامر ذيبان، في تصريح صحفي اطلعت عليه "العهد نيوز"،

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