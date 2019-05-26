2019/05/26 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الاعلام الحربي: الانفجار وقع بواسطة عجلة مفخخة نوع كيا حمل أستهدفت سوق قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة في محافظة نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/26 | 16:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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