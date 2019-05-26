2019/05/26 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

26/05/2019 15:56:00 PM |

عدد القراءات : 13

واع/ الموصل/م.خ

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن شخصا على الاقل أستشهد، فما اصيب ثلاثة آخرين بجروح بانفجار سيارة مفخخة في ناحية ربيعة غربي مدينة الموصل مركز م.

وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )إن "سيارة مفخخة انفجرت، بعد ظهر اليوم، في قرية العوينات بناحية ربيعة غربي الموصل، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ٣ آخرين، في حصيلة اولية".

واضاف المصدر، أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى أن "سيارات الاسعاف هرعت الى مكان الانفجار لاغاثة المصابين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/أنفجار سيارة مفخخة في ربيعة بالموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/أنفجار سيارة مفخخة في ربيعة بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).