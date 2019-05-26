الغزي يدعو الشركات السويدية للاستثمار في المجالات الحيوية

2019/05/26 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الشركات السويدية الى الاستثمار في المجالات الحيوية بالعراق ابرزها الاقتصادية والصناعية في ضوء الإستقرار، الأمني الذي يشهده البلاد.وذكر المكتب الإعلامي للامانة العامة” ان الغزي التقى السفير السويدي لدى بغداد بونتس ميلاندر ، وبحث معه سبل زيادة أطر التنسيق والتعاون المشتركة بين الجانبين، أهمها تسهيل إجراءات منح […]

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