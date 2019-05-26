بسبب الفقر..شرطي ينتحر شنقا في الموصل

2019/05/26 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاحد، بان شرطيا سابقا اقدم على الانتحار شنقا في الموصل.

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