انتحار رجل بتفجير قنبلة يدوية على نفسه شمالي البصرة

2019/05/26 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بانتحار رجل بتفجير قنبلة يدوية على نفسه امام منزله شمالي البصرة.

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