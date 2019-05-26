النائب محمد اقبال: واشنطن وطهران لا تنتظران وساطة عراقية او دولية

2019/05/26 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب محمد اقبال الصيدلي على دور الوساطة العراقية في أزمة واشنطن وطهران.

وقال الصيدلي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن امريكا وايران لا تنتظران وساطة عراقية او دولية فلكلا البلدين ابوابا جانبية تبقى مفتوحة مهما ارتفعت وتيرة الخلافات وهو جزء من متطلبات ادارة الازمات.

وأضاف أن العراقيين يهمهم أن تكون الطبقة السياسية بارعة في ترميم البيت العراقي ومعالجة مشاكله الداخلية، معتبرا ذلك طريقا لتجنب ألسِنة اللهب في أية خطوة مقبلة.

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