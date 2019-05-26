إنفجار سيارة مفخخة في ربيعة

2019/05/26 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ انفجرت سيارة مفخخة في ناحية ربيعة التابعة الى محافظة نينوى.وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان ان “عملا إرهابيا بواسطة عجلة مفخخة نوع كيا حمل أستهدفت سوق قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة في محافظة نينوى.وبين ان “الانفجار ادى الى وقوع ضحايا”.

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