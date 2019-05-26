العامري يستقبل ظريف ويبحث معه تعزيز العلاقات والأوضاع في المنطقة

2019/05/26 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف والوفد المرافق له العلاقة الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين البلدين فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة.

العامري أكد خلال اللقاء أن "العراق سيبذل أقصى ما بوسعه لإنهاء التوتر الحاصل والوصول الى حلول سلمية تجنب المنطقة ويلات الحرب">بدوره ظريف بين أن "ما تعيشه المنطقة اليوم بسبب التصعيد الامريكي ودق طبول الحرب"، مشيراً الى أن "الجمهورية الاسلامية أوفت بجميع التزاماتها الدولية بخصوص الاتفاق النووي لذلك أنها تقف موقفا قانونيا بالتصدي للغطرسة الامريكية في فرض الارادة على شعوب المنطقة".انتهى.ص.هـ.ح.

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