بالفيديو.. وزير سابق يكشف صلة قرابته بالخنجر ويقول: اخذت فرصتي مع العبادي

2019/05/26 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف وزير سابق عن صلة قرابته بالأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر.

وقال سلمان الجميلي لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية ان" خميس الخنجر تربطني به صلة قرابة منذ الثمانينات وهو ابن مدينتي، اما ترشيحي لحقيبة التخطيط فكانت من قبل رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي".وأضاف الجميلي" لم احصل على أي منصب في 2018 بالاعتماد على نتائج الانتخابات او الكتل السياسية وانا اخذت فصرتي مع حيدر العبادي وافتخر".انتهى

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