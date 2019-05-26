انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي بنينوى وانباء عن وقوع ضحايا

2019/05/26 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغاد:الفرات نيوز} انفجرت سيارة مفخخة في سوق شعبي بمحافظة نينوى اليوم الاحد، نا ادى الى سقوط ضحايا.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" عمل إرهابي بواسطة عجلة مفخخة نوع {كيا حمل} أستهدفت سوق قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة في محافظة نينوى".واشارت الى" وقوع ضحايا ".{دون ذكر المزيد من التفاصيل}

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