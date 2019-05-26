الحكم بإعدام ثلاثة فرنسيين من عناصر داعش الإرهابي في العراق

2019/05/26 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة في بغداد، اليوم الأحد، أحكاما بالإعدام على 3 فرنسيين دينوا بالانتماء إلى عصابات داعش الإرهابي.

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