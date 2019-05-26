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شاهد بالفيديو.. وزير النفط: إنتاج نفط البصرة يتجاوز الثلاثة ملايين والشركة تدير عملية التصدير #المربد


شاهد بالفيديو.. وزير النفط: إنتاج نفط البصرة يتجاوز الثلاثة ملايين والشركة تدير عملية التصدير #المربد
2019/05/26 | 16:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: JUZ53itM4gI

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