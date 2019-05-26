نائب: وزارة الكهرباء تفشل بتوفير احتياجات المواطن العراقي من الكهرباء

2019/05/26 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو في مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، عن فشل وزارة الكهرباء في أول اختبار صيفي رغم الصفقات والتصريحات التي صرحت بها لوزارة، بتوفير الكهرباء بنسب تلائم احتياجات المواطن العراقي.وقال النائب محمد الكربولي في تغريده له على مواقع التواصل الاجتماعي، "حذرنا بوقت مبكر من فشل وزارة الكهرباء بتوفير حاجة المواطن من الطاقة في فصل الصيف".

وأضاف، انه " الوزارة فشلت في اول اختبار صيفي رغم كل الصفقات والتصريحات التي سبقت موسم الصيف".

وشهدت عددا من مناطق العاصمة بغداد، ومحافظات اخرى خلال الايام الماضية، من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ما تسبب معاناة كبيرة لدى المواطنين سيما مع شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة.

يذكر ان وزارة الكهرباء قد اكدت، في نيسان الماضي، ان حجم الطاقة في الصيف المقبل سيكون الاعلى في تاريخ العراق، مؤكدة ان كوادرها تبذل جهوداً استثنائية لإرضاء المواطنين في تأمين الطاقة الكهربائية خلال الصيف.انتهى/ ف

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