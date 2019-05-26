ألمانيا تبذل مساعي لإحياء المحادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية

2019/05/26 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال مسؤولون إن ألمانيا تجري محادثات مع حركة طالبان ومع الحكومة الأفغانية في محاولة لاستئناف مفاوضات السلام التي تهدف لإنهاء الصراع المستمر منذ 18 عاما.وألمانيا من بين أبرز الدول المانحة لأفغانستان وعضو في التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي هناك.وأجرت حركة طالبان محادثات مع مسؤولين أمريكيين منذ أكتوبر تشرين الأول بشأن

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