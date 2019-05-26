مثمنا دوره الخدمي.. محافظ المثنى: الحشد الشعبي ولد للدفاع عن العراق وأهله

2019/05/26 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثنى محافظ المثنى احمد منفي جودة، الأحد، على حملة الحشد الشعبي الخدمية تجاه مدن الجنوب, مؤكدا ان الحشد الشعبي ولد للدفاع عن العراق وأهله.وقال جودة في تصريح لموقعنا ان "أبناء الحشد الشعبي كانوا السباقين في حماية ممتلكات المواطنين والمنشآت الحكومية اثناء أزمة السيول والفيضانات التي اجتاحت مدن جنوب العراق "، مبينا ان"، هناك تعاونا ...

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